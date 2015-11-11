"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії на 42%

Розрахунки гуртового ринку електричної енергії за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-жовтень становили 27,783 млрд грн (87,3%).

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 10,197 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-жовтень 2015 року збільшилося порівняно з січнем-жовтнем 2014 року до 72,112 млрд кВт/год з 71,964 млрд кВт/год. За десять місяців поточного року частка "Енергоатома" на українському ринку електроенергетики перевищила 57%.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Читайте також"Енергоатом" і Westinghousе підписали угоду для впровадження американського палива на ЗАЕС

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.