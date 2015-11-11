Рівненська АЕС підключила до мережі енергоблок №3

Рівненська атомна електростанція сьогодні, 11 листопада, підключила до енергомережі країни блок №3 після завершення поточного ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

"11 листопада в 11:40 енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) підключений до енергомережі після проведення поточного ремонту в рамках чинного сумарного обмеження потужності РАЕС. Наразі триває планове підвищення потужності енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 14:00 11 листопада в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2200 МВт. Діють диспетчерські обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна має намір 11 листопада зупинити імпорт електроенергії з Росії завдяки підключенню до енергомережі блоку №3 Рівненської АЕС, який знаходиться в поточному ремонті.

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Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 мільйон кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 мільйон кВт з 2004 року.