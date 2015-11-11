У РФ розповіли, від чого залежатиме знижка на газ для України

Надання знижки на російський газ "Нафтогазу України" в першому кварталі 2016 року буде залежати від ринкової кон'юнктури, цін, заявив журналістам голова Міненерго РФ Олександр Новак, передають РИА Новости.

"Все буде залежати від цін, які складатимуться на ринку. Зараз важко сказати. Ви бачите, що знижка для того, щоб привести ціну до ринкової, знизилася майже до нуля, в четвертому кварталі це 20 доларів... Тому буде залежати від того, як складатиметься за формулою, і яка ринкова ціна буде ",- сказав Новак журналістам, відповідаючи на питання, чи планує РФ надати "Нафтогазу" знижку на газ у першому кварталі.

У четвертому кварталі ціна російського газу для України з урахуванням знижки становить 227,36 долара за тисячу кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що холдинг має намір закуповувати російський газ тільки в міру необхідності і за прийнятною ціною.

"Ми буде оплачувати російський газ в міру необхідності. Нам треба – ми купуємо, нам не треба – ми не купуємо. Коли ми бачимо сприятливу кон'юнктуру, ми купуємо. – Якщо ми вважаємо, що ціна буде знижуватися, то навіщо купувати зараз те, що через тиждень буде дешевшим?", – сказав Коболєв.

Україна, дотримуючись тристоронніх брюссельських домовленостей, 31 жовтня завершила закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярдів кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено в три рази, при цьому "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" 64 мільйони доларів передоплати для продовження закупівель.

За словами голови "Нафтогазу", український держхолдинг очікує від "Газпрому" подальших пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплено в Росії в першому кварталі 2016 року. При цьому він уточнив, що ціна 227 доларів за 1 тисячу кубометрів буде діяти до кінця 2015 року, а в подальшому може знижуватися. Європейський газ для України, за словами Коболєва, також може бути дешевшим за нинішню ціну.

Середньозважена ціна на імпортний газ для України з ЄС і Росії в III кварталі 2015 року знизилася в порівнянні з II кварталом 2015 року на 2 долара - до 266 доларів за тисячу кубометрів.