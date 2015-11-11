"Нафтогаз" почав погоджувати з МВФ зниження тарифів на газ для населення

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" погоджує з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом (МВФ) питання зниження максимального тарифу на газ для населення в разі падіння ціни імпортного газу нижче 209 доларів/тисячу кубометрів.

Про це повідомив журналістам глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Коли у нас ціна імпорту знизиться нижче 209 доларів, то в уряду з'явиться можливість, якщо на це буде згода МВФ, ... ці 7,188 тисяч гривень/тисячу кубометрів газу можна буде опускати", - сказав він.

За словами Коболєва, вартість газу в розмірі 209 доларів/тисяча кубометрів еквівалентна 5 044 гривні (при прогнозному курс гривні на 2016 рік 24,1 гривні/долар), що з урахуванням витрат на транспортування споживачеві та інших витрат приводить ціну газу до діючого тарифу.

При цьому він наголосив, що до МВФ надіслано запит з приводу можливого перегляду тарифів при падінні ціни на газ нижче 209 доларів/тисяча кубометрів.

"Подивимося, що вони скажуть, якщо так станеться", - додав глава "Нафтогазу".

Крім того, він повідомив, що за підсумками січня 2016 року буде вивчено реальне споживання газу населенням. За його словами, на підставі цих показників, ймовірно, буде проведено коригування пільгових обсягів газу (1 200 кубометрів на один сезон для одного домогосподарства).

"Тільки-но зрозуміємо, що 1 200 кубометрів недостатньо, будемо пропонувати уряду збільшити обсяг", - резюмував Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 гривень за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 кубометрів газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу складе 7 188 гривень за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Пізніше Кабінет міністрів України змінив соціальну норму споживання газу зі щомісячних 200 кубометрів на 1200 кубометрів на 6 місяців опалювального сезону для домогосподарств, що використовують газ для опалення.

Крім того, з 1 квітня було підвищено тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 гривні за Гкал.

За словами глави Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора України – Міжнародний валютний фонд.