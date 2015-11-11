На "Північному потоку" тимчасово перекрили газ: Військові ліквідують виявлений підводний апарат

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Їм доводиться працювати в умовах сильного вітру, тому ніякого чіткого графіка закінчення робіт встановлено не було. Компанія Nord Stream AG оцінила професійне та оперативне сприяння з боку шведських збройних сил», - повідомили в компанії.

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Уточнюється, що військові ліквідують якийсь підводний апарат, виявлений поряд з газопроводом. Транспортування газу буде відновлено, коли об'єкт буде усунуто.

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Як заявляють у Nord Stream, цей апарат - дистанційний пристрій для знешкодження мін. Він використовується одноразово - при знешкодженні вибухає сам апарат.

Шведські військові не виключають можливість саботажу.