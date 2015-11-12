Нафта марки Brent торгується близько $46 за барель на статистиці зі США

Станом на 9:00 мск на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні вартість грудневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent впала майже на 3% до $46,1 за барель, повідомляють Ведомости.

На той же час вартість грудневого ф'ючерсу на легку нафту WTI опустилася більш ніж на 2% до $43,2 за барель.

Нафтовий ринок продовжує реагувати на статистику, опубліковану Американським інститутом нафти (API). Згідно з даними API, запаси комерційної нафти в США протягом минулого тижня збільшилися на 6,3 мільйона барелів.

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Як повідомляв УНІАН, ОПЕК прогнозує знижений попит на свою нафту в найближчі роки.

У доповіді картелю прогнозується невелике зниження видобутку до 2019 року, а середньорічна ціна кошика нафти, що видобувається в країнах ОПЕК, за розрахунками організації, складе 55 доларів за барель у цьому році і буде зростати на 5 доларів на рік до 80 доларів у 2020 році.

ОПЕК встановила обмеження на видобуток 30 мільйонів барелів на добу, але реальне виробництво перевищує цей обсяг. Організація обговорить політику в галузі видобутку на нараді 4 грудня.

У доповіді прогнозується зростання ринкової частки і видобутку ОПЕК після 2020 року за рахунок скорочення виробництва сланцевої нафти і газоконденсатних рідин.