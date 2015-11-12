Рада перенесла на завтра розгляд законопроекту про зниження ренти на видобуток газу

Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту про зниження ренти на видобуток газу на п'ятницю, 13 листопада.

"Є пропозиція авторів, щоб відкласти сьогодні розгляд цього закону на наступний день", - заявив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.

Законопроектом пропонується знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 кілометрів, до 29% з 55% (у випадку "Укргазвидобування" - з 70%). Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 кілометрів, - до 14% до 28%.

Законопроект пропонує знизити оподаткування для всіх компаній, включаючи найбільшого газодобувача в Україні – держкомпанію "Укргазвидобування".

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала в першому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження вдвічі ставок рентної плати для газодобувних компаній за користування надрами.

За відповідний законопроект №2835 проголосували 228 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

При цьому, після низки дискусій, автори законопроекту вирішили зберегти 70% ренту на видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть в розробку державні родовища, на яких вже проводився видобуток газу.