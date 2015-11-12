Україна припинить купувати електроенергію з Росії з 13 листопада

Україна 13 листопада зупинить імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключення його до енергосистеми країни.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник управління інформаційної політики держкомпанії "Укренерго" Зиновій Буцьо.

"Імпорт сьогодні здійснюється, а завтра він буде зупинений у зв'язку з завершенням ремонту та запуском рівненського блоку в роботу", - сказав він.

При цьому Буцьо зазначив, що сьогодні з Росії імпортується електроенергія в обсязі 400 МВт, що вдвічі менше, ніж у попередні дні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна має намір 11 листопада зупинити імпорт електроенергії з Росії завдяки підключенню до енергомережі блоку №3 Рівненської АЕС.

Як і планувалося, блок станції був підключений до мережі 11 листопада.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.