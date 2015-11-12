СБУ направила "Енергоатому" запит про поїздку посадових осіб компанії в Брюссель

Про це йдеться у листі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ до «Енергоатома», текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з документом, СБУ вимагає від «Енергоатома» надати матеріали листування, факсограми та протоколи службових нарад, що передують відрядженню, копії погодження відрядження з боку Міністерства енергетики та вугільної промисловості, програму, звіт про відрядження, фінансові документи про витрати компанії на поїздку.

Крім того, як наголошується в листі, СБУ зацікавили журнал обліку виїздів секретоносіїв «Енергоатома» за 2015 рік, накази про призначення на посади учасників делегації компанії та їх посадові інструкції.

При цьому причини, за якими необхідно надати зазначений перелік документів, СБУ не повідомляє, посилаючись на досудове розслідування в рамках кримінального провадження.

У прес-службі «Енергоатомп» УНІАН повідомили, що не володіють інформацією про наявність такого запиту від СБУ.

«Наші співробітники, які увійшли до складу делегації, регулярно їздять за кордон – на заводи Westinghouse, Holtec, на сесії МАГАТЕ і засідання ВАО АЕС. Деякі представники делегації також неодноразово за останні роки бували в Росії. І ні в кого ніколи це питань не викликало. Нинішня поїздка присвячена року з моменту відкриття представництва «Енергоатома» в Брюсселі, який, зауважте, санкціоновано Кабінетом міністрів», - сказали в прес-службі компанії.

Щодо самого факту появи такого запиту СБУ у компанії зазначили: «Це швидше психологічна атака, пов'язана з протистоянням окремих політичних груп впливу, у яке методично і, на щастя, безуспішно намагаються втягнути «Енергоатом».

«Фактично під час візиту ми презентували в Європі потенціал України не тільки в атомній енергетиці, але і в атомпромі – можливості українських виробників в атомному машинобудуванні і АСУ ТП. Судячи з інтересу, який викликали наші вітчизняні підприємства, ми сподіваємося, що українські виробники зможуть вийти на європейський ринок», – додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» 28 жовтня в Брюсселі підписав низку документів про співпрацю з європейськими компаніями.

Зокрема, «Енергоатом» має намір співпрацювати з бельгійськими компаніями Transnubel і Tractebel Engineering в питанні транспортування ядерного палива в Україну, а також підвищенні безпеки українських атомних станцій.

Держкомпанії «Енергоатом» і «Турбоатом» 28 жовтня в Брюсселі підписали з американською компанією Holtec International меморандум про взаємодію в проекті будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива, який передбачає передачу «Турбоатому» технологій Holtec.

Крім того, президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський обговорив з генеральним секретарем Енергетичної хартії Урбаном Руснаком питання розвитку атомної енергетики України та поглиблення кооперації між українськими та європейськими підприємствами ядерно-енергетичного сектору.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.