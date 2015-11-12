Східний ГЗК: через 5 років ми повністю забезпечимо свої АЕС українським ураном

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив генеральний директор Східного ГЗК Олександр Сорокін.

«З 2008 року вся продукція Східного ГЗК реалізується за довгостроковим контрактом виключно НАЕК «Енергоатом». Для задоволення потреб «Енергоатому» в урані було прийнято рішення про придбання урановмісної сировини для переробки і доведення її до необхідної кондиції. Існує світова практика роботи уранових заводів на привізній сировині. А міркування деяких «експертів» про те, що СхідГЗК нібито купував урановий концентрат для його перепродажу, є повною нісенітницею. Навпаки, вперше за роки незалежності реалізовано складний проект придбання уранової сировини для максимального завантаження уранопереробного виробництва і збільшення випуску урану необхідної якості», - зазначив Сорокін.

Гендиректор Східного ГЗК спростував інформацію про нібито невигідність закупівлі уранової сировини з допомогою австрійської компанії Steuermann Investitions.

«Ця компанія є офіційним дилером казахського виробника (Степногорського комбінату). Її завдання – не тільки продаж сировини, але і забезпечення логістики її доставки на територію нашого підприємства, узгодження питань з «Євроатомом» (контролює контракти з придбання урану на території Європи). Кращих умов нам ніхто не запропонував», - сказав гендиректор.

«Договір на придбання урану укладався на конкурсній основі ще в 2013 р. Переможцем була оголошена компанія, яка надала найкращу пропозицію. А її ціна на той момент була навіть нижче за котирування світового ринку довгострокових контрактів. Використання цін спотового ринку в розрахунках міфічних збитків абсолютно некоректне. Фінансовий результат цієї операції перевірявся Державною фінансовою інспекцією. Ніяких порушень або збитків виявлено не було. Навпаки, отримано прибуток близько 70 мільйонів гривень. Ніяких збитків ні Східний ГЗК, ні тим більше НАЕК «Енергоатом» не отримували», - підкреслив Сорокін.