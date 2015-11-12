Ціна нафти Brent вперше з серпня впала нижче $45

Як випливає з даних Лондонській біржі ICE ціна Brent падала на 2,6% до $44,6 за барель, пише Slon.ru.

Барель WTI на мінімумі коштував $41,7. Нафтові ціни у другій половині дня 12 жовтня пішли вниз після публікації звіту ОПЕК, де організація повідомила про зниження видобутку нафти в жовтні, а також спрогнозувала падіння виробництва сировини в 2016 році в країнах, що не входять до організації.

Вартість Brent знижувалася до $46 за барель 11 листопада після того, як Американський інститут нафти (API) опублікував статистику запасів комерційної нафти в США. За тиждень вони збільшилися на 6,3 млн барелів.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство: нафта буде дешевою до 2040 року

Також в API відзначили вплив Китаю на ринок. Як передає Reuters, уповільнення економічного зростання КНР призвело до зниження цін на всі види сировини. Крім нафтових цін падають котирування міді, залізної руди і кам'яного вугілля, а також скрапленого газу.