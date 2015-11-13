Нафта продовжує дешевшати - барель Brent впав до $44

Ціни на нафту продовжують знижуватися. Сьогодні вранці вартість грудневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні впала до $44,16 за барель. У той же час вартість грудневого ф'ючерсу на легку нафту WTI опустилася до $41,59 за барель, пишуть «Ведомости».

Нафтовий ринок продовжує реагувати на новини про запаси сирої нафти в розвинутих країнах. ОПЕК заявила в четвер, 12 листопада, що запаси сирої нафти в розвинутих країнах перевищують середнє значення за п'ять років більш ніж на 210 млн барелів; це більше, ніж у період зростання запасів у 2009 році.

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Нові дані про те, що надлишок нафти на світовому ринку не зменшується, спровокували падіння її котирувань – незважаючи навіть на те, що, як повідомив картель, видобуток у країнах, що входять в ОПЕК, скоротився в жовтні до 31,382 млн барелів на день з 31,638 млн у вересні через проблеми з експортом із Іраку.

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У вівторок,10 листопада, ввечері Американський інститут нафти повідомив, що її запаси в США зросли за тиждень, що завершився 6 листопада, на 6,3 млн барелів. Запаси знаходяться поблизу максимальних рівнів для цього часу року за останні 80 років.