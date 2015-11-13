Україна знижує обсяги закупівлі російського газу

Про це свідчать дані держкомпанії «Укртрансгаз».

Таким чином, імпорт газу з РФ у листопаді досяг мінімального за останній місяць значення. У жовтні середньодобові обсяги імпорту російського газу перевищували 100 млн куб. м.

Однак, за даними «Укртрансгазу», з початку листопада спостерігається поступове зниження обсягів закупівлі російського газу на тлі здешевлення цього виду палива в ЄС.

Так, за даними словацької компанії Eustream, Україна 11 листопада імпортувала 28,093 млн куб. м; 12 листопада – 24,425 млн куб. м, а заявка на 13 листопада становить 27,618 млн куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає від російського газового монополіста «Газпрому» пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплене в Росії в першому кварталі 2016 року.

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, ціна на європейський газ знижуватиметься і до кінця поточного року, і в 2016 році.

При цьому голова "Нафтогазу" зазначив, що ціна на російський газ у 227 дол. за 1 тис. кубометрів діятиме до кінця 2015 року.