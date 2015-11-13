Україна зупинила імпорт російської електроенергії

11:18, 13 листопада 2015
Енергетика
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Україна припинила імпорт завдяки підключенню до енергомережі блоку №3 Рівненської АЕС.

REUTERS

Україна 13 листопада зупинила імпорт російської електроенергії, завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключенню його до енергосистеми країни, йдеться в повідомленні «Укренерго». 

«Станом на 13 листопада 2015 імпорт електроенергії з РФ припинено. Потреби ОЕС України в електроенергії забезпечуються за рахунок власної генерації», - йдеться в повідомленні компанії. 

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна має намір 11 листопада зупинити імпорт електроенергії з Росії, завдяки підключенню до енергомережі блоку №3 Рівненської АЕС.

Як і планувалося, блок станції було підключено до мережі 11 листопада.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаної енергосистеми України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

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