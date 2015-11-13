Демчишин пропонує продовжити контракт з РФ на постачання електроенергії до Криму
30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії на окупований півострів
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин запропонує Кабінету міністрів продовжити на 2016 рік контракт між «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) й «Укрінтеренерго» на постачання електроенергії в анексований Росією Крим.
Про це він заявив у парламенті 13 листопада під час Години запитань до уряду.
«Дійсно рішення з постачання електроенергії в Крим – це було рішення Кабінету міністрів. Я ще раз цього року буду виносити на продовження цього договору», - сказав Демчишин.
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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.
За даними Міністерства енергетики РФ, було укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в Об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України.
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Річний контракт набув чинності 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».