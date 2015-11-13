Чеська Skoda підтвердила готовність брати участь у добудові блоків Хмельницької АЕС

Чеська Skoda підтвердила готовність брати участь у добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, щодо яких на початку жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про денонсацію угоди з Російською Федерацією.

Про це на прес-конференції заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Ми одержали підтвердження про їх схильність і готовність підтвердити своїми статутними рішеннями те, що вони братимуть участь у добудові цих енергоблоків шляхом виробництва для нас двох комплектів реакторних установок», - сказав Недашковський.

За його словами, «Енергоатом» розробив та узгодив з усіма зацікавленими відомствами концептуальне рішення добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС із застосуванням реакторних установок Skoda.

Він відзначив, що комерційні переговори з представниками чеської компанії почалися після денонсації угоди з Росією, яка не виконувала свої обов'язки щодо добудови блоків.

Недашковський уточнив, що, незважаючи на те, що частково акціонерами Skoda є росіяни, компанія працює за європейськими законами.

При цьому він відзначив, що добудова двох блоків може обійтися Україні в 4 млрд євро, що дешевше будівництва одного нового блоку.

Разом з тим, голова «Енергоатома» розповів, що наприкінці цього року планувалися переговори про реалізацію даного проекту з Китаєм, які тепер перенесені на початок 2016 року.

Але, на думку Недашковського, китайці пропонують менш привабливі умови, зокрема, щодо локалізації виробництва та залучення китайської робочої сили.

«Не думаю, що це буде прийнятно для України», - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.

Водночас, у документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова «Енергоатома» Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити «Росатом» в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.