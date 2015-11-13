Діючі підвищені тарифи на газ для населення збережуться до 1 квітня 2016 року – "Нафтогаз"

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"До кінця зими тарифи на газ для населення залишаться на нинішньому рівні (до 200 м/куб. на місяць – по 3,6 грн за кубометр. Обсяги понад 200 кубів – по 7,188 грн, - ред.)", - сказав Коболєв.

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При цьому він зазначив, що нові параметри цін на газ для населення і теплокомуненерго буде введено урядом з 1 квітня 2016 року.

"Треба визнати, що сталася одна позитивна подія з огляду на планування тарифної політики щодо газу в Україні. Йдеться про глобальне падіння цін на сировину у всьому світі, що, не виключено, може вплинути на зміну графіка підвищення цін", - зазначив Коболєв.

За словами голови "Нафтогазу", питання зниження тарифів на газ для населення обговорюватиметься з місією МВФ, яка розпочала роботу 12 листопада.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава "Нафтогазу" припускає зниження тарифів на газ для населення в разі падіння ціни на імпортне паливо нижче 209 дол. за тис. кубометрів.

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в рамках виконання умов меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.