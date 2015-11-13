"Енергоатом" хоче залучити у банків США $250 мільйонів на будівництво сховища в Чорнобилі

14:04, 13 листопада 2015
Енергетика
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Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, має намір залучити 250 млн дол. у американських банків для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні

Фото УНИАН


 

Про це на прес-конференції 13 листопада в Києві заявив голова «Енергоатома» Юрій Недашківський. 

"Вийшли на фінішну пряму. Я цього тижня підписав листа прем'єр-міністрові, де виклав усі наші напрацювання з Bank of Амегіса, Merrill Lyncр і OPIC, щоб ми отримали кредит на 250 млн доларів на 25 років під дуже низьку відсоткову ставку – менш як 7%", - сказав він.

Недашківський зазначив, що плани щодо залучення позикових коштів виникли через те, що НКРЕКП не включає необхідні кошти до тарифу на відпуск електроенергії атомними станціями. 

У той же час голова «Енергоатома» розповів, що для реалізації початкового етапу проекту ЦСВЯП необхідно 78 млн дол. 

«78 млн дол. – це те, що ми повинні заплатити за розробку технологій, за перші дослідні перевантажувальні партії контейнетрів, за ліцензування», - додав Недашківський. 

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» має намір до 2016 року завершити проектування ЦСВЯП, на яке надходитиме паливо з трьох українських АЕС.

За інформацією Недашківського, американська компанія Holtec приступить до реалізації проекту будівництва ЦСВЯП у Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 млн дол. після здійснення «Енергоатомом» авансового платежу в розмірі 11,7 млн дол.

НКРЕКП не враховує будівництво ЦСВЯП у тарифі на відпуск електроенергії атомними станціями.

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Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Раніше планувалося, що «Енергоатом» до кінця 2020 року заплатить американській Holtec майже 300 млн дол. за устаткування для ЦСВЯП.

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