"Енергоатом" хоче залучити у банків США $250 мільйонів на будівництво сховища в Чорнобилі





Про це на прес-конференції 13 листопада в Києві заявив голова «Енергоатома» Юрій Недашківський.

"Вийшли на фінішну пряму. Я цього тижня підписав листа прем'єр-міністрові, де виклав усі наші напрацювання з Bank of Амегіса, Merrill Lyncр і OPIC, щоб ми отримали кредит на 250 млн доларів на 25 років під дуже низьку відсоткову ставку – менш як 7%", - сказав він.

Недашківський зазначив, що плани щодо залучення позикових коштів виникли через те, що НКРЕКП не включає необхідні кошти до тарифу на відпуск електроенергії атомними станціями.

У той же час голова «Енергоатома» розповів, що для реалізації початкового етапу проекту ЦСВЯП необхідно 78 млн дол.

«78 млн дол. – це те, що ми повинні заплатити за розробку технологій, за перші дослідні перевантажувальні партії контейнетрів, за ліцензування», - додав Недашківський.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» має намір до 2016 року завершити проектування ЦСВЯП, на яке надходитиме паливо з трьох українських АЕС.

За інформацією Недашківського, американська компанія Holtec приступить до реалізації проекту будівництва ЦСВЯП у Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 млн дол. після здійснення «Енергоатомом» авансового платежу в розмірі 11,7 млн дол.

НКРЕКП не враховує будівництво ЦСВЯП у тарифі на відпуск електроенергії атомними станціями.

Читайте такожЧеська Skoda підтвердила готовність брати участь у добудові блоків Хмельницької АЕС

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Раніше планувалося, що «Енергоатом» до кінця 2020 року заплатить американській Holtec майже 300 млн дол. за устаткування для ЦСВЯП.