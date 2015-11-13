"Енергоатом" попросить Кабмін перевірити інформацію про нібито зловживання при закупівлі продукції у СхідГЗК

Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський повідомив, що звернеться до Кабінету міністрів України з проханням перевірити неправдиву інформацію про закупівлю компанією уранового концентрату в ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це Недашковський повідомив в ході прес-конференції 13 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів стосовно інформації, поширеної "Українською правдою" із посиланням на результати розслідування СБУ, про нібито наявність зловживань при закупівлі "Енергоатомом" уранового концентрату в ДП "СхідГЗК".

Голова "Енергоатома" переконаний, що подібні звинувачення не витримують критики.

"Варто лише прочитати документи угод, підписаних ще у 2008 році між "Енергоатомом" та "Східним ГЗК". Ці документи передбачають, що Енергоатом закуповує весь урановий оксидний концентрат, який виробляється Східним збагачувальним комбінатом. На сьогодні цей контракт діє, а закупівельні ціни на урановий оксидний концентрат затверджуються протокольним рішеннями Міністерства енергетики та вугільної промисловості України", - пояснив керівник "Енергоатома".

Він підкреслив, що для "Енергоатома" немає жодного значення, чи виробляє СхідГЗК урановий оксидний концентрат на власних потужностях – починаючи від видобутку руди, чи купує в когось проміжний продукт – ураніл нітрат, а потім вже з нього виробляє урановий оксидний концентрат.

"Ми купуємо не ураніл нітрат, ми купуємо не руду, ми купуємо саме урановий оксидний концентрат і робимо це за цінами, які нам затвердило міністерство енергетики та вугільної промисловості. Вибудовувати на цьому фоні якісь безграмотні міркування, як це робить СБУ, це відверте безглуздя. Все це немає якогось реального правового ходу, тому і підключаються засоби масової інформації. Якби Служба безпеки могла б доказати якісь реальні факти, вона б це давно зробила, адже ці справи тягнуться з минулого року», - переконаний Недашковський.

На його думку, ситуація, яка складається навколо "Енергоатома" у зв’язку з безпідставними звинуваченнями щодо закупівель уранового концентрату є неприпустимою.

"Я звернусь до Кабінету Міністрів України із заявою під моїм підписом щодо перевірки всіх тих фактів, які були викладені в публікаціях на цю тему, тому що це дискредитація України. Я не хочу звинувачувати всю Службу безпеки України, тому що там працюють в основному нормальні професійні люди – патріоти України, які виконують дуже важку роботу у тому числі і в зоні АТО. Але є люди, які вийшли з колишнього радянського КДБ. Дивіться, якщо "СхідГЗК" видобуває 1000 тонн власного уранового концентрату плюс купує ще на 500 тонн сировини, це означає в цілому 1500 тонн уранового концентрату. Це той об’єм концентрату, який ми можемо згідно із контрактом поставити ТВЕЛу для виробництва ядерного палива для українських АЕС. Тобто вартість цього концентрату це та сума на яку ми менше профінансуємо Росію – це ж зрозуміло, адже концентрат було вироблено в Україні, або ще десь. Якщо ми відмовимось від закупівлі сировини в інших місцях, значить ми відповідну суму заплатимо Росії. Чому ж тоді немає публікацій про те, що фінансуючи ТВЕЛ, ми фінансуємо терористів? Їх немає, тому що це питання не порушують вихідці з КДБ. Тому я вважаю, що спекуляції на тему закупівлі уранового концентрату Східним ГЗК спрямовані виключно на користь Росії", - підсумував президент Енергоатома.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Жовті Води) – єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. За даними МАГАТЕ, СхідГЗК випускає 3,3% світового обсягу урану.