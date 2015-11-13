Газпром: Україна втричі скоротила закупівлі російського газу

Україна втричі скоротила закупівлі російського газу протягом 9 місяців 2015 порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 4,6 мільярда кубометрів.

Про це йдеться в звіті російського газового гіганта "Газпром" за третій квартал 2015 року.

Зокрема, повідомляється, що за 9 місяців 2015 року "Газпром" реалізував на території країн колишнього Радянського Союзу (за винятком Росії) 24,999 мільярда кубометрів природного газу. При цьому протягом 9 місяців 2014 року було поставлено 34,422 мільярда кубометрів, таким чином, поставки скоротилися на 27%.

При цьому в Україну поставлено 4,633 мільярда кубометрів газу проти 13,932 мільярда кубометрів роком раніше.

Найбільше газу "Газпром" за три квартали цього року поставив до Білорусі – 13,253 мільярда кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ.

12 жовтня "Газпром" відновив постачання газу в Україну після отримання передоплати. При цьому, за даними "Укртрансгазу", з початку листопада спостерігається поступове зниження обсягів закупівлі російського газу на тлі здешевлення даного виду палива в ЄС.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" чекає від російського газового монополіста "Газпрому" пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплено в Росії в першому кварталі 2016 року.

При цьому глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що у разі якщо не вдасться домовитися з "Газпромом", з нинішніми запасами газу в підземних сховищах Україна зможе до кінця опалювального сезону 2015-2016 років купувати газ тільки в ЄС.

Ціна на російський газ для України в 4-му кварталі становить 227 доларів за 1 тисячу кубометрів.