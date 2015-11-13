"Нафтогаз" розраховує заробити $1,5 мільярда на транзиті російського газу до ЄС у 2015 році

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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«Цього року ми плануємо отримати з вирахуванням погашення авансу, який було взято раніше, близько 1,5 млрд дол. у вигляді доходу», - сказав Коболєв.

Голова «Нафтогазу» зазначив, що компанія також продовжує виплачувати «Газпрому» кошти, надані російською компанією у вигляді авансу за послуги транзиту.

«Ще близько 250 млн дол. – це відпрацювання в рахунок авансу, отриманого до 2014 року», – додав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» за підсумками 2015 року очікує збільшення обсягів транзиту російського газу до ЄС через територію України порівняно з 2014 роком на 9,4% - до 65 млрд куб. м.