EU Reporter: поліцейські української спецслужби накинулися на "Енергоатом"

Про це пише сайт EU Reporter, який є офіційним виданням Єврокомісії.

У своєму листі до «Енергоатома» Департамент контррозвідки СБУ стверджує, що СБУ «захищає державні інтереси в галузі економічної безпеки».

СБУ просить ряд документів, включаючи ділове листування, протоколи службових засідань, які передують відрядженню, деталі погодження відрядження з боку Міністерства енергетики та вугільної промисловості, програму, звіт про відрядження, фінансові документи про витрати компанії на поїздку. СБУ також просить журнал обліку виїздів працівників підприємства в 2015 році, деталі про призначення на посади учасників делегації компанії та їх посадові інструкції.

При цьому, СБУ не повідомляє причину, через яку потрібно надати зазначений перелік документів, тим самим викликаючи підозру в тому, що це є всього-навсього "застарілий совдепівський тероризм", йдеться у статті.

Автор статті Джеймс Вілсон пише, що в українському уряді існують певні сили, включаючи п'яту колону, які виступають проти набуття Україною енергетичної незалежності та всіляко намагаються підтримати історичну залежність країни від російських постачальників.

«Дії української спецслужби цілеспрямовано або випадково служать підтримці стратегічних інтересів російської державної компанії "Росатом", яка позбудеться історичної монополії у сфері поставок для української ядерної індустрії, оскільки «Енергоатом» відкриває двері для міжнародних постачальників палива, і відтепер буде проводити процедури держзакупівель відповідно до міжнародних стандартів прозорості та конкурентності», - йдеться в статті.