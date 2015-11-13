Повернення Ірану загострить конкуренцію на нафтовому ринку - аналітики енергоринку

Повернення Ірану на нафтовий ринок Європи призведе до загострення конкуренції, повідомляє Газета.ru з посиланням на прогноз Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Як говориться в доповіді агентства, європейський ринок стане "полем битви" між постачальниками нафти з Росії, Іраку, Саудівської Аравії та Ірану. Азіатський ринок стане більш "населеним".

Раніше в результаті накладання санкцій на Іран у лідери поставок в Європу вийшов Ірак, який випередив Саудівську Аравію.

"Вибравши метою колишніх покупців Ірану, Ірак зміг значно збільшити європейську базу покупців", - наголошується в доповіді IEA.

Одночасно з цим свої ринки розширює Саудівська Аравія, яка налагодила постачання нафти до Польщі та Швеції, які традиційно закуповували ресурс в Росії. Відзначається, що Ер-Ріяд урізав ціни на нафтопродукти для країн північно-заходу Європи та Середземноморського басейну.

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Тепер очікується повернення Ірану на ринок та "виборювання" його частки в продажах. Очікується загострення конкуренції з Росією, Іраком та Саудівською Аравією.