Ціни на нафту слабо ростуть: Brent коштує $44,80 за барель

На світових торгах у понеділок, 16 листопада, ціни на нафту слабо ростуть на новинах зі США після обвалу минулого тижня.

Згідно з даними Інтерконтинентальної біржі в Лондоні, ф'ючерси на Brent піднялися на $0,74 - до $44,80 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51, до $40,95.

За даними американської нафтогазосервисної компанії Baker Hughes, загальне число бурових установок в США за підсумками минулого тижня скоротилося на 4 штуки, або на 0,51%, і склало 767 одиниць. У річному вираженні цей показник знизився на 1161 одиницю, або на 60,2%.

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