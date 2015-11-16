В українських сховищах протягом тижня запаси газу скоротилися на 143 мільйони кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 7 по 14 листопада скоротилися на 0,8%, або на 143 мільйона кубометрів, до 16,862 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 14 листопада сховищ відібрано 20,41 мільйона кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, щоб завершити опалювальний сезон успішно, Україні необхідно імпортувати ще близько 5 мільярдів кубометрів газу.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна 31 жовтня завершує закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів, а рішення про продовження імпорту газу залежатиме від його ціни.