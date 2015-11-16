"Газпрому" надали рекордну відстрочку освоєння арктичного шельфу

В Росії видобуток нафти на найбільшому шельфовому родовищі в Печорському морі — Долгинському, оператором якого є «Газпром нафта Сахалін» (дочка "Газпрому" - ред.), відкладено до 2031 року, передає РБК.

Таке рішення Роснадра прийняли за заявкою компанії в червні 2015-го. Прес-секретар Мінприроди Микола Гудков підтвердив РБК перенесення термінів видобутку на Долгинському родовищі, пояснивши, що «рішення винесено з урахуванням необхідності додаткового проведення геологорозвідувальних робіт».

Читайте такожРосія зайшла в глухий кут з імпортозаміщенням обладнання для нафтогазової галузіДолгинське нафтове родовище розташоване в центральній частині Печорського моря, в 120 км на південь від архіпелагу Нова Земля і в 110 км на північ від материка. Видобувні запаси родовища оцінюються в більш ніж 200 млн т. Раніше було заплановано розпочати на ньому видобуток нафти до кінця 2019 року, а до 2026-го — досягти піку видобутку на рівні 4,8 млн т нафти в рік.

Ліцензія на розвідку і видобуток нафти і газу на Долгинському родовищі була видана наприкінці грудня 2005 року «Газпрому» терміном на 20 років. До 2019 року компанія повинна була за умовами ліцензії пробурити не менше трьох свердловин і провести сейсморозвідку 3D в обсязі не менше 600 кв. км. Видобуток нафти повинен був початися в 2019 році. Проте за час роботи на родовищі дочірня структура «Газпром нафти» пробурила тільки дві свердловини, розшукову та розвідувальну, і провела сейсморозвідку.

«Газпром нафта» збиралася розробляти Долгинське спільно з в'єтнамською компанією Petrovietnam. У квітні цього року компанії підписали меморандум про розширення співробітництва по проектах на шельфі Печорського моря, домовившись до кінця жовтня визначити перелік пріоритетних родовищ. Мова йшла про спільну розвідку, розробку та видобуток вуглеводнів на Долгинському родовищі і Північно-Західній ліцензійній ділянці. Однак поки цей список не вироблено. Угода не носить зобов'язальний характер, підкреслили РБК в «Газпром нафті».

Аналітик Sberbank CIB Валерій Нестеров зазначає, що справа не тільки в розвідці, але і собівартості видобутку нафти на арктичному шельфі Росії. «Вона становить не менше $100 за барель. Це занадто дорого при поточних цінах на нафту. Тому нафтові компанії масово відкладають терміни початку видобутку на шельфових проектах», — говорить Нестеров.

Чиновники Роснадр і Міненерго опиняються у складній ситуації: перенесення термінів ставить під загрозу прописані в Енергостратегії Росії до 2035 року плани Міненерго видобувати на шельфі до 2035 року не менше 50 млн т нафти в рік, але якщо не піти на поступки компаніям, вони будуть здавати ліцензії. «У поточній ситуації компанії не готові планувати розробку родовищ з високою собівартістю видобутку нафти, тому якщо економічна кон'юнктура не зміниться в найближчі п'ять років, то навряд чи ми побачимо 50 млн т видобутку нафти на шельфі до 2035 році», — вважає партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

При поточних цінах невигідний і шельфовий газ. «Попиту на шельфовий газ при наявності профіциту менш дорогого по собівартості видобутку газу з родовищ суші просто не буде. Що стосується перспективи розробки Долгинського родовища спільно з в'єтнамцями, то, швидше за все, сторони виберуть для спільної розробки на найближчу перспективу інші ділянки надр», — припускає Нестеров.