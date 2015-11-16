Росія з 1 грудня може знизити мито на експорт нафти майже на $9

Мито на експорт нафти з РФ з 1 грудня може знизитися на 8,7 долара - до 88,4 долара за тонну з 97,1 долара за тонну в листопаді, випливає з середньої ціни моніторингу, повідомляє Прайм.

"Середня ціна моніторингу за період з 15 жовтня по 14 листопада склала 44,32886 долара за барель, або 323,6 долара за тонну", - йдеться в повідомленні.

Пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища через зміни розрахунку ставки мита згідно з податковим маневром була обнулена з 1 лютого. Ці ставки, згідно з новою формулою, будуть залишатися на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижчою 65 доларів. Також обнулено мито на зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).

Експортне мито на надв'язку нафту з 1 грудня знизиться до 10,9 долара з 12,1 долара за тонну в листопаді.

Читайте такожГлава "Роснефти" прогнозує обвал видобутку нафти в Росії

"Мито на прямогонний бензин (нафта) скоротиться до 75,1 долара з 82,5 долара за тонну, на автомобільний (товарний) бензин - до 68,9 долара з 75,7 долара за тонну. Мито на інші світлі нафтопродукти, а також мастильні масла - до 42,4 долара з 46,6 долара за тонну, на темні нафтопродукти без масел і коксу - до 67,1 долара з 73,7 долара за тонну, мито на кокс - до 5,7 долара з 6,3 долара за тонну", - зазначає видання.

Читайте такожБілорусь з 1 серпня знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти

З 1 січня в РФ набули чинності зміни оподаткування нафтової галузі. Так, протягом трьох років поетапно скорочуються вивізні мита на нафту в 1,7 рази, а на нафтопродукти - в 1,7-5 разів з одночасним збільшенням ставки ПВКК на нафту в 1,7 рази і на газовий конденсат - у 6,5 рази.