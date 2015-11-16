"Нафтогаз" із мільярдними боргами хоче витратити гроші на PR-кампанію в іноземних ЗМІ

Про це йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

«Група (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) потребує підтримки у створенні міцних відносин зі ЗМІ, професійним співтовариством, представниками урядів та інших зацікавлених сторін у ЄС, США та інших країнах, що представляють інтерес», - зазначається у повідомленні компанії.

За умовами конкурсу, завданнями для агентства будуть: розробка комунікаційної програми «Нафтогазу»; складання і поширення заяв компанії у ЗМІ, інтерв'ю, зустрічі з експертами; організація зустрічей з держчиновниками у країнах, що представляють інтерес для компанії; редагування змісту веб-сайту «Нафтогазу», річні звіти та корпоративні презентації.

Для досягнення успіху в конкурсі кандидат повинен продемонструвати значний досвід роботи з нафтовими і газовими компаніями в ЄС. Кандидат, як очікується, матиме представництва в Брюсселі, Берліні, Вашингтоні.

«Нафтогаз» не розглядатиме агентства, які представляють або представляли російські державні енергетичні компанії або уряд Російської Федерації», - наголошується у повідомленні.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогазу» належить 100% акцій найбільшої в Україні газовидобувної компанії «Укргазвидобування», 100% акцій оператора ГТС України, компанії «Укртрансгаз», 100% акцій «Укртранснафти», 50%+1 акція «Укрнафти». Також «Нафтогазу» належить 100% «Чорноморнафтогазу», над яким компанія втратила контроль навесні 2014 року після анексії Росією Криму.