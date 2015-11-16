У Росії розповіли, коли визначаться зі знижкою на газ для України

Голова Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що кабінет міністрів розгляне в грудні питання про знижку на газ для України на перший квартал наступного року.

За його словами, ціна розраховується за формулою згідно з чинним контрактом, РФ розглядає можливість надання знижки, якщо ціна буде вищою, ніж ціни сусідніх країн, чи вона буде вищою, чи нижчою, поки важко сказати, пише Прайм.

Формула ціни передбачає, що беруться попередні дев'ять місяців, сказав Новак. Ближче до кінця року буде зрозуміла ціна, яка в середньому складатиметься в четвертому кварталі, і яка приблизно буде ціна за формулою згідно з контрактом, пояснив міністр.

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Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв говорив, що ціна на російський газ до кінця 2015 року збережеться на рівні 227 доларів за тисячу кубометрів, при цьому Київ сподівається на зниження ціни в першому кварталі 2016 року.