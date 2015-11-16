Ціна нафтового кошика ОПЕК вперше з 2009 року опустилася нижче $40

Ціна нафтового кошика ОПЕК впала нижче 40 доларів за барель вперше з 2009 року. За підсумками торгів у п'ятницю, 13 листопада, вартість нафти, яку продають 12 країн-членів ОПЕК опустилася до 39,21 доларів за барель, пише DT.UA

Нафта еталонних марок 16 листопада торгуються поблизу мінімумів 2015 року. Ціна Brent опустилася майже на 2% до 43,60 доларів за барель, WTI втратила близько 1%, знизившись до 40,30 доларів за барель.

Річна виручка картелю може знизитися до 550 млрд доларів за нинішніх цін на нафту в порівнянні з середнім показником в більш ніж 1 млрд доларів за останні п'ять років, заявляв раніше голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Чергова зустріч представників країн ОПЕК, на якій будуть обговорюватися квоти на видобуток, відбудеться 4 грудня у Відні.

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Ціна кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) визначається як середнє сортів нафти, які видобувають у 12-ти країнах картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і Merey (Венесуела). Розрахунок ціни нафтового кошика здійснюється кожного робочого дня станом за попередній торговий день.