Один із блоків ЗАЕС відключили від мережі після помилкового спрацьовування автоматичного захисту

Запорізька атомна електростанція 17 листопада відключила від мережі енергоблок №6 унаслідок помилкового спрацьовування автоматичного захисту, йдеться в повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

«17 листопада о 9:17 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі через помилкове спрацьовування системи автоматичного захисту», - йдеться в повідомленні.

«Для з'ясування та усунення причин помилкового спрацьовування системи автоматичного захисту подано заявку на відключення енергоблоку №6 від мережі до 9:00 18 листопада», - додали в компанії.

Як зазначили в «Енергоатомі», зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає. На Запорізькій АЕС в роботі перебувають 4 енергоблоки.

«Радіаційний фон у районі розташування атомної електростанції відповідає природним значенням», - наголосили в «Енергоатомі».

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.