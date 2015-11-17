Нафта ОПЕК продовжує дешевшати - $38 за барель

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 16 листопада, знизилася на 1,03 долара, або на 2,62% - до 38,18 долара за барель, опустившись до такого рівня вперше з 18 лютого 2009 року, коли ціна становила 38,1 долара за барель, випливає з повідомлення організації, повідомляє Прайм.

Середня ціна бареля в листопаді склала 41,98 долара, у 2015 році — 51,5 долара.

У 2014 році середня ціна нафтового "кошика" складала 96,29 долара проти 105,87 долара за барель у 2013 році. Вартість "кошика" опустилася нижче 100 доларів у вересні 2014 року і склала тоді 95,98 долара за барель.

У 2012 році середня ціна "кошика" складала 109,45 долара за барель, у 2011 році — 107,46 долара, у 2010 році — 77,45 долара. Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року — 140,73 долара за барель.

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Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середнє значення цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і Merey (Венесуела).