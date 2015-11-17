Російський "Лукойл" припиняє проект з Total в Іраку через обвал цін на нафту

Нинішні ціни на нафту роблять нафтохімічний проект "Лукойлу" і Total в Іраку неефективним, повернутися до нього можна буде після стабілізації цін, повідомляють РИА Новости з посиланням на голову "Лукойлу" Вагіта Алекпєрова.

"Ціни, які сьогодні склалися, звичайно, роблять ці проекти досить низькоефективними, але ми маємо меморандум. Рухаємося, ми сподіваємося, що після вирівнювання ринку цей проект могли в консорціумі реалізувати", - сказав Алекпєров журналістам, відповідаючи на питання з приводу будівництва нафтохімічного заводу в Іраку спільно з Total.

"Ми ведемо переговори з іракським урядом. Все-таки ми вважаємо, що попутний газ "Західної Курної-2" багатий на етан, унікальний вміст етану - це унікальна сировина для нафтохімії. Зараз такі консультації тривають з урядом Іраку", - додав глава "Лукойлу".

Зазначається, що "Лукойлу" належить 75% в проекті "Західна Курна-2", державній North Oil Company - 25%. В березні 2014 року на родовищі почалася видобуток, а в червні минулого року російська компанія почала отримувати компенсаційну нафту з проекту. Ще в 2014 році Вагіт Алекперов повідомляв про намір Лукойлу побудувати нафтохімічне виробництво в рамках розробки іракського родовища "Західна Курна-2", але не поодинці, а в консорціумі.

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"Заступник міністра промисловості Іраку Адель Карім напередодні, 16 листопада, заявив про те, що міністерство нафти Іраку найближчими тижнями планує провести переговори з "Лукойлом" та французької Total щодо будівництва нафтохімічного заводу в Іраку. Компанія розглядає можливість реалізації цього проекту, але це питання "знаходиться в початковій стадії вивчення", - підкреслює видання.

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Раніше повідомлялося, що Shell підписала контракт з Іраком на 11 мільярдів доларів, що передбачає будівництво нафтохімічного заводу в провінції Басра. Shell є однією з основних великих нафтових компаній, що працюють на півдні Іраку. В країні Shell розробляє родовище Majnoon і бере участь в спільному підприємстві Basrah Gas Company.