"Укргазвидобування" очікує підвищення ціни на газ в 1,5 раза

Найбільша вітчизняна держкомпанія "Укргазвидобування" розраховує, що ціна на газ, що видобувається компанією з квітня 2016 року збільшиться мінімум в 1,5 рази до 2 475 гривень.

Про це на зустрічі з журналістами заявив глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"Згідно з постановою Кабміну, ціна 1 590 діє до першого квітня, а з першого квітня нам встановлять нову ціну. Ми очікуємо, що це буде мінімум 2 475 гривень. Є надія, що це може бути вище, близько 3 тисяч", - зазначив Прохоренко, уточнивши, що саме таку ціну компанія заклала вже у своєму фінансовому плані на 2016 рік.

"Ціну 2 475 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ - це відповідає курсу, який був спочатку в бюджеті цього року, по-моєму, 110 доларів. Це як раз той проміжний рівень, щоб вийти на 150 доларів в 2017 році", - уточнив Прохоренко.

При цьому голова "Укргазвидобування" особливо підкреслив, що для стабільного видобутку газу на рівні 14,5 мільярда кубометрів компанію влаштувала б ціна на рівні 3,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Крім того, Прохоренко зазначив, що проект фінансового плану компанії на 2016 рік передбачає 10 мільярдів гривень інвестицій.

"Ми прораховуємо бюджет на наступний рік і закладаємо такі цифри: на операційні витрати - близько 6 мільярдів гривень без податків - це витрати на зарплати, транспорт, поточні витрати на обслуговування свердловин... Крім цього, потрібно закладати й інвестиції. Зараз з цим дуже консервативно, просто тому, що по ренті не прораховується інше, закладається 10 мільярдів", - зазначив глава "Укгазвыдобування".

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Як повідомляв УНІАН, Україна до квітня 2017 року, відповідно до підписаного з МВФ меморандуму, зобов'язується підвищити ціну на реалізацію природного газу, що видобувається держкомпанією "Укргазвидобування" для потреб населення, до 150 доларів США за 1 тисячу кубометрів.

На початку березні 2015 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила ціну на газ, що видобувається компанією "Укргазвидобування" природний газ в 4,55 рази – до 1 590 гривень за тисячу кубометрів.

Також в комісії повідомили, що в 2015 році для потреб населення "Укргазвидобування" продасть 12,8 мільярда кубометрів газу.

Собівартість видобутку природного газу "Укргазвидобування", за даними комісії, становить 1 493 грн за тисячу кубометрів.

Олег Прохоренко був призначений головою "Укргазвидобування" в червні 2015 року. До цього він обіймав посаду партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine.

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Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" і "Львовгазвыдобування".

100% акцій компанії належить НАК "Нафтогаз України".