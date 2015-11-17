"Енергоатом" заплатить аудиторської компанії KPMG майже 4 мільйони за аналіз своєї системи закупівель

Держкомпанія "Енергоатом", оператор усіх діючих АЕС України, заплатить одній з найбільших у світі аудиторських компаній KPMG 3,96 мільйона гривень за комплексний аналіз своєї системи закупівель.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" на сайті "Державні закупівлі".

Як наголошується в повідомленні, аудитори проведуть аналіз системи закупівель "Енергоатому" на предмет її ефективності, прозорості та наявності дискримінаційних або корупційних чинників.

Контракт на надання послуг "Енергоатом" має намір підписати до кінця листопада 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" заплатить 684 тисячі гривень компанії "БДО", що входить в BDO International, п'ятою у світі за обсягами сукупної виручки міжнародної мережі незалежних аудиторських і консультаційних компаній, за послуги аудиту фінансової звітності за 2015 рік.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.