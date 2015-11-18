Ціна нафти Brent опустилася нижче $44

Ціни на нафту знову падають. Сьогодні вранці вартість січневого ф'ючерсу на північноморську нафту Brent на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні опустилася нижче $44 за барель і торгувалася на рівні $43,99 за барель.

На той же час вартість грудневого ф'ючерсу на легку нафту WTI опустилася до $40,98 за барель, січневий ф'ючерс на нафту тієї ж марки торгується на рівні $42 за барель.

Нафтовий ринок реагує на новини з Ірану, пишуть «Ведомости». Вчора, 17 листопада, на прес-конференції іранський міністр нафти Биджан Намдар Зангане повідомив, що країна не буде погоджувати з ОПЕК питання про збільшення поставок нафти на світовий ринок після скасування санкцій або питати дозволу у цієї організації. Також він підтвердив, що Іран має намір збільшити експорт нафти на 500 000 барелів на добу, повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше керівництво ОПЕК заявляло, що також не має наміру знижувати видобуток в прагненні зберегти 40-процентну частку на ринку, однак закликало всіх експортерів, що не входять в організацію, задуматися про скорочення видобутку.

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Згідно з прогнозами аналітиків, загальний надлишок пропозиції нафти на світовому ринку в 2015 р. становитиме від 0,7 до 2,5 млн барелів на день. Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 482 000 барелів, тоді як аналітики очікували зростання на 1,1 млн барелів. Ці дані змогли скоротити побоювання щодо надлишку пропозиції сировини на ринку.