Норвезька нафтова компанія Statoil йде з Аляски

У кінці вересня про таке рішення оголосив нафтовий гігант Royal Dutch Shell. Різке падіння цін на нафту змушує компанії скорочувати витрати на розвідку і видобуток, а крім того, буріння на шельфі Аляски викликає протести борців за екологію, пише Рейтер.

Statoil припинить роботу на 16 дільницях, де вона є оператором, і на 50 ділянках, де є оператором американська ConocoPhillips.

"Ми прагнули досягти результатів на Алясці з 2008 року. Ми провели серйозну роботу, але з урахуванням поточного прогнозу ми не здатні продовжувати діяльність щодо реалізації цих можливостей", - йдеться в заяві директора з геологорозвідки Statoil Тіма Додсона.

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ConocoPhillips повідомила, що відклала плани, пов'язані з Чукотським морем, до заяви Statoil і поки не збирається повертатися до них. Раніше Conoco говорила, що планує до 2017 року припинити всю геологорозвідку в глибоких водах. Компанія веде таку діяльність в Мексиканській затоці і в водах Сенегалу, Анголи та Канади. В районі Аляски море в основному мілководне.

За оцінкою Геологічної служби США, в арктичних морях міститься близько 30 відсотків ще не виявлених світових запасів газу і 13 відсотків нафти.