"Газпром" чекають нові проблеми: США в лютому почне постачати в Європу скраплений газ

Американські постачальники газу вступлять в конкуренцію з Росією на європейському ринку в лютому майбутнього року, коли Литва отримає з США першу партію скрапленого газу (СПГ), передає Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Європа з її значним споживанням газу і десятками недозавантажених терміналів з імпорту СПГ представляє великий інтерес для американських компаній, які витратили загалом $60 мільярдів на створення експортної інфраструктури. У 2019 році поставки американського газу в Європу, імовірно, перевищать 60 мільйонів тонн, що допоможе знизити залежність Євросоюзу від трубопровідних поставок з Росії.

Читайте такожКоболєв: Україна може до кінця зими купувати газ тільки в ЄС"Якщо США значно збільшать постачання СПГ в 2017-2018 роках плюс поставки з Австралії і Катару, це буде означати великий приплив СПГ до Європи, і Росії тоді доведеться битися", - сказав старший аналітик газового ринку Societe Generale Тьєррі Бро.

Питання в тому, як поведе себе "Газпром": чи він стане боротися за частку ринку шляхом підвищення видобутку і зниження цін або скоротить видобуток і чекатиме зростання цін, як сталося в 2008-2009 роках, сказав директор з аналізу газового ринку Wood Mackenzie Стівен О'Рурк.

На його думку, щоб закрити американському газу шлях в Європу, "Газпрому" доведеться знизити спотову ціну до $4 за мільйон британських теплових одиниць з нинішніх $5,65.

"Газпром" відмовився розповісти про свою стратегію. Перевага компанії в тому, що падіння курсу рубля допомогло їй знизити собівартість видобутку при підвищенні рублевої виручки. Крім того, "Газпром" має величезні запаси газу і вільні газопровідні потужності.

Однак перспектива приходу американського СПГ в Європу вже змінює поведінку "Газпрому": у вересні компанія, яка віддає перевагу довгостроковим контрактам, вперше провела експортний аукціон, продавши понад довгострокових контрактів близько 1,2 мільярда кубометрів з постачанням по газопроводу "Північний потік" на північний захід Європи. У січні-лютому 2016 року пройде аукціон на експорт 6 мільярдів кубометрів.