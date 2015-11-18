Запорізька АЕС підключила до мережі блок №6 після усунення несправності

Запорізька атомна електростанція сьогодні, 18 листопада, після усунення несправності, що виникла напередодні, підключила до мережі блок №6, повідомила прес-служба станції.

«Станом на 7:30 блок №6 навантажено до 650 МВт», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що блок №6 було відключено від мережі 17 листопада дією захисту від перевищення тиску в другому контурі через закриття швидкодіючого запірного відсічного клапана (ШЗВК). Причина закриття ШЗВК – мимовільне відкриття арматури через несправність пов'язаного з нею обладнання.

Згідно з повідомленням прес-служби, станом на 18 листопада на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 6 енергоблоків. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985, третій – у 1986, четвертий – у 1987, п'ятий – у 1989, шостий – у 1995 році.