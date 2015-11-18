Merrill Lynch прогнозує спад видобутку нафти в Росії з 2019 року

Але з 2019 року все ж почнеться зниження, оскільки нафтовики через західні санкції не зможуть компенсувати спад видобутку на старих родовищах шельфом і важковидобувною нафтою.

Головним ризиком для галузі залишається можливе зростання податкового навантаження, якщо бюджет буде зводитися з дефіцитом. Побоюючись того ж, Міненерго РФ в своїх прогнозах закладає зниження видобутку вже на 2017 рік, пише "Комерсант".

Незважаючи на західні санкції і падіння цін на нафту, її видобуток в Росії в 2016 році зросте приблизно на 1,5% і буде залишатися стабільним у 2017-2018 роках, пишуть аналітики Merrill Lynch у своєму звіті. Поточний офіційний прогноз Міненерго РФ щдо видобутку на 2016 рік становить 533 млн тонн. Експерти Merrill Lynch відзначають, що російські нафтокомпанії зараз займають одні з кращих позицій в світовій галузі через ослаблення рубля і гнучкі ставки оподаткування.

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Тим не менш вже до 2019 року в Merrill Lynch прогнозують досить швидке падіння видобутку: до 2022 році воно може знизитися до 500 млн тонн через виснаження старих родовищ. Компенсувати це могло б розроблення важковидобувних запасів і шельфу, на що до санкцій сподівалися російські нафтовики і уряд. Тепер чиновникам, вважають в інвестбанку, доведеться "подумати про нові стимули", які спонукали б компанії підтримувати видобуток на старих проектах. Головним же ризиком в Merrill Lynch вважають можливість того, що уряд РФ через дефіцит бюджету піде на нові податкові вилучення з галузі.

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Частково цей ризик вже матеріалізувався: наступного року нафтовики додатково віддадуть бюджету 200 млрд руб. Це рішення Мінфін подавав як винятковий і тимчасовий, але компанії побоюються, що воно стане постійним, тоді в 2017 році вони недорахуються вже 600 млрд руб. виручки.

Цього ж побоюється і Міненерго, яке стверджує, що вилучення коштів з галузі призведе до падіння видобутку. Як заявив учора заступник голови міністерства Олексій Текслер, в Міненерго очікують зниження видобутку в 2017 році до 527 млн тонн, а консервативний сценарій передбачає падіння до рівня 2013 року на 10 млн тонн — до 523 млн тонн.