Світовий банк до кінця року оцінить реструктуризацію "Нафтогазу"

Група експертів Світового банку до кінця грудня 2015 року представить звіт щодо реструктуризації найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" з відділенням газотранспортного бізнесу, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості Михайло Бно-Айріян.

"Цього тижня в Києві працюватиме група експертів Світового банку, які мають проаналізувати різні моделі (реструктуризації "Нафтогазу" - УНІАН). На виході до кінця грудня вони мають представити фінальний звіт", - повідомив він.

Як зазначив представник Міненерговугілля, у вівторок, 17 листопада, пройшло перше засідання групи за участю Міненерговугілля, "Нафтогазу", міжнародних фінансових установ з питання реструктуризації НАК з відділенням газотранспортного бізнесу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2015 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні за участю представників міжнародних фінансових організацій прийняв план корпоративного управління "Нафтогазом України". При цьому міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин неодноразово виступав з критикою цього плану.

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Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш ніж 97% газу та нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.