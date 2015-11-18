Саудівська Аравія скоротила експорт нафти

Саудівська Аравія скоротила обсяг експорту нафти в серпні 2015 року на 3,8% - до 6,998 мільйона барелів на день порівняно з попереднім місяцем, повідомляє Прайм.

Видобуток нафти в королівстві в серпні, за даними організації, незначно знизилася - на 0,92%, до 10,265 мільйона барелів на день. Місяцем раніше, в липні, видобуток нафти в країні становив 10,361 мільйона барелів на день.

При цьому показник переробки на нафтопереробних заводах не змінився в серпні і склав 2,214 мільйона барелів на день.

Другий за величиною виробник нафти ОПЕК - Ірак знизив експорт нафти в серпні на 0,83%, до 3,079 мільйона барелів на день, повідомляє JODI. При цьому видобуток нафти в серпні склав 3,76 мільйона барелів на день (зростання на 1,13%).

Згідно з даними організації, Кувейт наростив обсяг експорту нафти в серпні до 1,957 мільйона барелів на день, що на 3,9% більше порівняно з показником в липні. У звітному періоді країна збільшила видобуток нафти на 2,5%, до 2,89 мільйона барелів на день.

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З початку літа 2014 року до початку 2015 року ціни на нафту впали більш ніж вдвічі — зі 100 до 45 доларів за барель марки Brent. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на добу посилило обвал цін.