ЄС про російські "північні потоки": вони повинні відповідати європейським законам

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович підтверджує, що позиція Євросоюзу щодо російських проектів з розширення газопроводу «Північний потік» залишається незмінною – всі проекти повинні відповідати європейському законодавству.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у середу в Брюсселі на прес-конференції.

Шевчович констатував, що ЄК підтримує проекти, які відповідають основним принципам Євросоюзу в плані енергетичної безпеки, в тому числі диверсифікацію джерел постачання з метою посилення енергетичної надійності.

«Ми казали, що цей газопровід повинен відповідати європейському законодавству, Європейська комісія проаналізує це досьє, перш за все на відповідність законодавству ЄС», - заявив він.

Віце-президент нагадав, що в ЄС «взяли до уваги проекти деяких комерційних підприємств з’єднати Німеччину та Росію через Балтійське море.

«Але «Північний потік-3» та «Північний потік-4» не дозволять купувати газ у нового постачальника, лише підвищать здатність транспортування в ЄС, яка наразі використовується тільки на 50%», - сказав він.

При цьому Шевчович знову зазначив, що в ЄС враховують вже існуючі спроможності транспортування газу, зокрема, газопровід в Україні.

«Ми вже про це говорили – у нас є джерело постачання, який проходить через Україну, і наша точка зору з цього приводу очевидна», - наголосив він.

Крім того, Шевчович висловився за проведення дискусії між німецькою владою та Єврокомісією на рівні експертів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня російський «Газпром», Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік - 2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить постачання газу азопроводом «Північний потік – 2» з Росії в Європейський Союз в обхід України.