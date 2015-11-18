КС займеться законністю підвищення тарифів на газ для населення

Законність багаторазового підвищення Національною комісією держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) тарифів на газ для населення в квітні 2015 року встановить Конституційний Суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам 18 листопада заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Як відомо на початку листопада 2015 року Київський окружний апеляційний суд визнав незаконними рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на газ для населення. Потім, як повідомив Вовк, Комісія подала апеляцію.

"Суд виніс постанову про звернення до Конституційного Суду і припинив провадження у даній справі", - заявив Вовк.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 гривень за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 кубометрів газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу складе 7 188 гривень за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України поки не бачить підстави для перегляду тарифів на природний газ для потреб населення, але не виключає такого перегляду в майбутньому за умови скорочення обсягів імпорту газу і зниження його ціни.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає можливість зниження максимального тарифу на газ для населення в 2016 році за умови збереження тенденції падіння світових цін на вуглеводні та стабільного курсу гривні.