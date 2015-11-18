"Енергоатом" виграв суд у справі про стягнення з компанії 4,2 мільярда

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", оператор усіх діючих українських АЕС, виграла суд у справі про стягнення з компанії 4,2 мільярда гривень, які були нараховані безпідставно, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, 18 листопада колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду постановила задовольнити апеляційну скаргу дп НАЕК "Енергоатом" на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 16 вересня про стягнення з компанії 4,2 мільярда гривень частини штучно нарахованого доходу за 2014 рік. Позов на стягнення коштів з компанії подавало Міжрегіональне головне управління - Центральний офіс з обслуговування великих платників податків Державної фіскальної служби.

"Таким чином Київський апеляційний адмінсуд скасував відверто незаконне рішення Окружного адмінсуду Києва на користь ДФС, яке не тільки ставило під загрозу стабільну роботу найбільшого енергогенеруючого підприємства країни до початку осінньо-зимового сезону, але й загрожувало енергетичній безпеці держави та, відповідно, економічної стабільності України в цілому. Рішення суду набуло законної сили з моменту його винесення", - підкреслили в компанії.

Прес-служба повідомляє, що рішення Київського апеляційного суду дозволить уникнути погіршення економічного стану "Енергоатому" (включаючи загрозу банкрутства).

"Завдяки виваженій позиції суддів, які дослухалися до аргументів представників "Енергоатому", не відбудеться різкого подорожчання електроенергії для всіх груп українських споживачів, адже примусове стягнення з компанії 4,2 мільярда гривень мало б саме такі наслідки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії нагадали причини нарахування такого боргу. Зокрема, постановою Кабінету міністрів України від 24 грудня 2014 року №710 були внесені зміни до порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року №138.

В "Енергоатомі" зазначають, що в результаті застосування при розрахунку частини чистого прибутку вимог зазначених змін "30-відсоткова частка чистого прибутку компанії за підсумками 2014 року склала 4,7 мільярда гривень при практично отриманих підприємством збитках протягом того ж періоду в 6,5 мільярда гривень.

"Більше того, крім наведеного математичного каламбуру, де по ідеології внесених змін мала обчислюватися частину прибутку з отриманих збитків, вказана постанова №710 прямо суперечить вимогам чинного законодавства України, ратифікованих парламентом гарантійними угодами уряду України за кредитними угодами "Енергоатому" з ЄБРР і Евратомом на загальну суму 600 мільйонів євро і через зворотну дію в часі ще й статті 58 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в "Енергоатомі", саме через необхідність виправлення "нормативного непорозуміння" компанія була змушена звернутися до суду з позовом до Кабінету міністрів України про визнання незаконною та скасування постанови №710. Крім того, оскільки в тарифах підприємства на 2015 рік (та попередні роки) кошти для сплати частини прибутку не передбачені взагалі, відображення наявної заборгованості перед бюджетом в сумі 4,2 мільярда гривень призвело до критичної ситуації у фінансовому становищі "Енергоатому".

"Передчасні повідомлення в ЗМІ про те, що компанія програла в суді зазначену справу (рішення суду I інстанції), вже дало свої негативні наслідки - компанії було відмовлено у наданні кредитних ресурсів низкою банківських установ України. Після сьогоднішнього рішення суду ця ситуація отримала всі передумови для поліпшення", - підкреслили в держкомпанії.

Читайте також"Енергоатом" оскаржує рішення суду про стягнення з компанії 4,2 мільярда

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня поточного року "Енергоатом" подав апеляційну скаргу на судове рішення про стягнення з компанії Центральним офісом з обслуговування великих платників Державної фіскальної служби 4,2 мільярда гривень.

Рішення на користь ГФС, за даними "Енергоатому", Окружний адміністративний суд Києва прийняв всупереч нормам чинного законодавства. Фіскальний орган вимагав сплатити за 2014 рік частину чистого прибутку у розмірі 4,2 мільярда гривень "Енергоатому" за той період, в якому компанія отримала збиток – 6,5 мільярда гривень.

Читайте також"Енергоатом" заплатить аудиторської компанії KPMG майже 4 мільйони за аналіз своєї системи закупівель

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.