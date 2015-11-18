Країни ЄС до 2030 року хочуть знизити споживання газу

В Європейській комісії прогнозують, що до 2030 року країни-члени Європейського Союзу можуть дещо знизити споживання газу до 380-450 мільярдів кубометрів.

Про це в середу в Брюсселі на прес-конференції сказав віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми вивчили це питання дуже уважно, використовуючи наші прогнози та проектування. Наш висновок був таким, що з усіма нашими цілями, які ми хочемо досягти в 2030 році, у 2030-му нам потрібно від 380 до 450 мільярдів мільярдів кубічних метрів газу в Європі. Це трохи менше, залежно від зими, ніж ми споживаємо на сьогодні", - сказав він.

У Єврокомісії повідомили, що в 2013 році споживання газу в ЄС склало близько 420 мільярдів кубометрів. Згідно з прогнозами, споживання в 2030 році складе 410-450 мільярдів кубометрів, в 2050-му – близько 400.

Крім того, за словами Шефчовича, ЄК також зв'язала два питання - обсяги споживання та диверсифікацію.

"Це поставило питання, якого роду додаткові можливості нам потрібні. Ми також хотіли б диверсифікувати джерела, ресурси і створити місце для LNG", - сказав він, додавши, що постачання СПГ (скрапленого природного газу) дозволять знизити ціни на газ.

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