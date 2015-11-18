Іран хоче до 2018 року збільшити видобуток газу до 1 мільярда кубометрів на добу

Іран планує збільшити видобуток природного газу до більш ніж 1 мільярда кубометрів на день протягом найближчих двох з половиною років, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра нафти Ірану Біджана Намдара Зангане.

"Згідно з нашим планом, протягом найближчих двох з половиною років видобуток газу в країні збільшиться до більш ніж 1 мільярда кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи на прес-конференції напередодні Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ), який відбудеться 23 листопада в Тегерані, Зангане також зазначив, що Іран готовий експортувати газ до сусідньої держави - Іраку.

"Ми готові експортувати газ до Іраку. Показник може сягнути рівня більш ніж 50 мільйонів кубометрів на день", - додав він.

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"Іран має великий потенціал, щоб стати одним з найбільших газових виробників у світі запасами природного газу в 34 трильйона кубометрів, що становить близько 18% всіх світових запасів", - наголошується в статті.

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У статті зазначається, що ФКЕГ була заснована 2001 року в Тегерані та об'єднує країни, що лідирують у світі за експортом природного газу.

Учасниками ФКЕГ є Алжир, Болівія, Єгипет, Екваторіальна Гвінея, Іран, Лівія, Нігерія, Катар, Росія, Тринідад і Тобаго, Об'єднані Арабські Емірати та Венесуела. Ірак, Казахстан, Нідерланди, Норвегія, Оман та Перу беруть участь в ньому в якості спостерігачів.