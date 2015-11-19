Ціни на нафту слабо зростають: Brent коштує $44,50 за барель

Ціни на нафту в четвер показують незначну позитивну динаміку після зниження протягом попереднього дня на тлі спроб інвесторів оцінити останні дані щодо запасів сировини в США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 06:58 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 0,59% - до 44,48 долара за барель, ціна ф'ючерсів на легку нафту марки WTI - на 0,7%, до 42,25 долара за барель.

У середу стало відомо, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 13 листопада, зросли на 0,3 мільйона барелів, або на 0,1% - до 487,3 мільйона барелів. З одного боку, дані говорять про продовження нарощування запасів сировини в США, але з іншого боку, аналітики очікували, що показник збільшився на 1,9 мільйона барелів.

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"Якщо дивитися в перспективу, а не на щоденні дані, фундаментальні показники ринку нафти залишаються негативними", - наводить агентство Рейтер слова аналітика Energy Aspects Вірендри Чаухан (Virendra Chauhan).