В ОАЕ впевнені, що ринок нафти стабілізується самостійно

Міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруи заявив, що ринок нафти стабілізується самостійно без втручання країн ОПЕК, повідомляє Прайм.

"Ми збираємося дозволити ринку стабілізуватися самостійно. Коли саме це станеться, залежатиме від того, як довго ми зможемо працювати однією командою, а не залежати від одного гравця в регулюванні ринку", - заявив Сухейль аль-Мазруи на конференції в Дубаї.

За словами міністра, раніше Організація країн-виробників та експортерів нафти помилково виступала в ролі балансуючого виробника, коли намагалася впливати на ціни на нафту за рахунок зниження або збільшення видобутку. Тепер в цій якості мають виступати виробники дорожчої нафти, ніж в країнах ОПЕК, зазначив він.

"Той факт, що на ринку зараз більш висока конкуренція, означає, що ми маємо змінити нашу поведінку", - сказав міністр.

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Незважаючи на зниження світових цін на нафту ОПЕК в червні вирішила не змінювати раніше встановлену колективну квоту видобутку в 30 мільйонів барелів на добу.

Наступне засідання ОПЕК відбудеться у Відні 4 грудня.