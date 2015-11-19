Демчишин не виключає відновлення імпорту російської електроенергії

Україна відновить імпорт електроенергії з РФ лише у разі виникнення дефіциту власних енергогенеруючих потужностей, говориться в повідомленні Міненерговугілля з посиланням на слова міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

"Імпорт електроенергії на даний момент припинено, ми не замовляємо потужності в Росії. Ми використовуємо імпорт як крайній захід, по максимуму завантажуючи власні потужності ", - цитує прес-служба Демчишина.

Також у міністерстві назвали можливі причини відновлення імпорту електроенергії з Росії.

Це, зокрема, аварійне або планове відключення енергоблоків атомних електростанцій України.

"З огляду на максимальну увагу до безпеки АЕС блоки атомних станцій планово зупиняються на профілактику і негайно зупиняються в разі неполадок, навіть найдрібніших", - йдеться в повідомленні міністерства.

Ще однією причиною може послужити ремонт і нестача вугілля на теплових електростанціях України.

Також у міністерстві констатують гостру нестачу води в річках України для роботи гідроелектростанцій.

"2015 рік - рекордний з точки зору низького припливу води у річках України. Тому обсяг енергії, що виробляється ГЕС, на 30-40% менший ніж торік, що вимагає додатково спалювати 100-150 тисяч тонн вугілля на місяць", - підкреслили в міністерстві.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна 13 листопада 2015 року зупинила імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключенню його до енергосистеми країни.